“Arsenal in pressing sulla Juve per Arthur”

L'allenatore dell' Arsenal , Mikel Arteta , non si arrende ai segnali che arrivano dalla Juve : vuole il centrocampista brasiliano Arthur . Secondo il Sun, i Gunners sarebbero “in pressing” per avere il nuovo rinforzo dopo aver detto di sì ai prestiti di Maitland-Niles, Mari e Balogun e aver ceduto Kolasinac. Sempre secondo il giornale inglese, Arsenal e Juve sarebbero in trattativa, con la squadra londinese che vorrebbe mettere le mani sul giocatore della Nazionale verdeoro con la formula del prestito.

Arsenal, torna Partey: per Arthur “trattativa avanzata”

Il 25enne della Juve, Arthur, proprio ieri sera contro la Sampdoria ha disputato una delle sue migliori partite da quando è a Torino, arrivato nell'ambito del trasferimento di Pjanic al Barcellona. Il Sun parla di “trattativa avanzata” tra Arsenal e bianconeri, con il giocatore che sarebbe entusiasta del trasferimento dopo aver faticato nel campionato italiano. Pure Massimiliano Allegri sarebbe d'accordo con la sua partenza.

Ma perché tutti i tasselli del puzzle vadano al loro posto, ne manca uno, che per ora blocca tutto. La Juve, infatti, prima di cedere vuole trovare un sostituto. Solo allora permetterà che Arthur si trasferisca in prestito ai Gunners. Questo starebbe ritardando il felice esito della trattativa, con la formula del prestito senza opzione o obbligo di acquisto.

L'eliminazione del Ghana in Coppa d'Africa fa sì che l'Arsenal torni ad avere a disposizione Partey, prima del previsto. E questo, in realtà, fa sì che la partita a scacchi con la Juve si possa prolungare perché viene a mancare, per gli inglesi, la fretta che c'era fino a ieri. Anche l'emergenza covid sta rientrando in casa dei londinesi. La trattativa per Arthur, quindi, potrebbe decollare definitivamente anche negli ultimi giorni di mercato.