"Morata deluso e preoccupato: è pronto a tutto per il Barcellona"

Alvaro Morata deluso per il mancato trasferimento a Barcellona e preoccupato per il Mondiale in Qatar. I media spagnoli, in particolare il catalano Sport, descrivono dettagliatamente lo stato d'animo dell'attaccante della Juventus , inquieto non tanto per l'arrivo di Dusan Vlahovic in bianconero, quanto per quello che sarà il suo futuro dal prossimo giugno.

Juve, niente riscatto per Alvaro Morata

Vlahovic aumenta la concorrenza in attacco in casa Juve, ma Morata, riportano i media iberici, è sicuro di potersi giocare le sue chance in bianconero da qui al termine della stagione. E' a giugno che la situazione si complica per la punta spagnola, che con ogni probabilità non sarà riscattata dalla Juventus e dovrà tornare all'Atletico Madrid, con cui ha ancora un anno di contratto. La permanenza di Luis Suarez nei colchoneros rischia di mettere in un angolo il giocatore, che teme di perdere il posto nelle Furie Rosse in vista del Mondiale in programma a dicembre in Qatar.

"Morata si offre al Barcellona per giugno"

Proprio per evitare questa situazione, Morata a gennaio ha fatto tutto il possibile per convincere l'Atletico a concedere il via libera per il trasferimento a Barcellona, viaggiando anche a Madrid con il suo agente. Tutto invano, ma secondo Sport il giocatore, che ha da tempo trovato un accordo con Xavi, tornerà alla carica a giugno, chiedendo ai colchoneros una risoluzione del contratto per potersi trasferire al Barcellona, sulla scia di quanto ha fatto l'Arsenal con Aubameyang pochi giorni fa.

Sport: Morata un problema per Simeone

Secondo il quotidiano catalano, il mancato riscatto di Morata da parte della Juve diventerebbe un problema anche per il tecnico Diego Simeone, che non considera nei suoi piani Morata e lo vedrebbe come una presenza ingombrante nello spogliatoio dei colchoneros. Da qui le speranze dell'ex Real di riuscire a liberarsi a parametro zero per indossare finalmente la maglia blaugrana. L'alternativa al Barcellona resta la Premier League: secondo Marca sulle tracce del giocatore ci sarebbe l'Arsenal.