Rottura Dybala-Juve, il fratello dell'argentino: “Incredibile”

“Incredibile”. In una storia su Instagram il fratello di Paulo Dybala , Gustavo, così commenta la notizia del mancato accordo tra la Juve e la Joya sul rinnovo. Il che significa che l'argentino lascerà i bianconeri a fine stagione a parametro zero.

Dybala-Juve: ecco cosa è successo

E' durato circa due ore il vertice alla Continassa tra Jorge Antun, agente di Dybala, e la dirigenza della Juve al completo. Al termine del faccia a faccia si può dire che la trattativa per il rinnovo del contratto dell'argentino non è andata a buon fine. Poco prima delle 13, Antun ha lasciato il centro sportivo. In realtà, nessuna delle parti ha parlato, ma la notizia della fumata nera è filtrata lo stesso. Dopo sette stagioni, dunque, la Joya lascerà Torino e ora, da svincolato, potrà trovarsi una nuova squadra visto che il suo contratto scade il prossimo 30 giugno. Le parti si erano già incontrate a ottobre, raggiungendo un accordo di massima sugli 8 milioni a stagione più 2 di bonus. Successivamente, però, la Juve ha riflettuto sui tanti infortuni di Dybala, che fin qui ha saltato 15 partite di campionato. Impossibile, insomma, proporgli un ingaggio da top player. Così la società ha provato a proporgli un accordo al ribasso, ma non è stato trovato l'accordo.