Juve, Morata nel progetto a costo zero

TORINO - Tutto sul 9. Alla roulette del mercato, la Juve è pronta a puntare sul nove bianconero di oggi per farlo diventare anche il nove di domani. Il primo effetto del mancato rinnovo di contratto di Dybala riguarda Morata. Per Alvaro si aprono ulteriori prospettive di conferma; un’idea, peraltro, che già albergava nella mente della società prima che venisse certificata la fine del rapporto con la Joya. Il bomber ci spera eccome, anche se per far tradurre l’auspicio in realtà bisogna mettere a posto alcune tessere del puzzle. Del futuro, infatti, non v’è ancora certezza perché lo scenario attuale dice che, a fine stagione, il club bianconero ha la facoltà di riscattare lo spagnolo dall’Atletico Madrid per 35 milioni, come da accordi pattuiti due anni fa. Impossibile, in ogni caso, che la Juve opti per questa soluzione, visto il contesto economico generato dalla pandemia, quindi bisognerà lavorare per trovare una via d’uscita che soddisfi tutti.