"L'Atletico Madrid accelera per Molina"

Nahuel Molina è uno dei giocatori che si è messo particolarmente in mostra in questa stagione tra le fila dell' Udinese . L'esplosione dell'esterno argentino, autore di 7 gol e 3 assist quest'anno, ha fatto attirare su di lui l'interesse di diversi club, tra cui Juventus e Atletico Madrid . Nelle ultime ore però, gli spagnoli sembrano voler accelerare nella trattativa.

Molina preferirebbe l'Atletico Madrid

Stando a quanto riportato da 'Mundo Deportivo', i Colchoneros sarebbero seriamente intenzionati a portare l'argentino alla corte di Diego Simeone nella prossima stagione. Molina preferirebbe gli spagnoli alla Juventus, ma ci sarebbe ancora da raggiungere l'accordo con l'Udinese. Questo potrebbe rappresentare un problema per l'Atletico Madrid, a causa della valutazione della valutazione che i friulani danno al giocatore, giudicata esosa dalla dirigenza madrilena.

"Previsto un incontro tra l'Atletico e il procuratore di Molina"

Secondo la fonte spagnola, ci sarebbe un accordo di massima tra Molina e la dirigenza dell'Udinese, con il club che lascerebbe partire l'esterno nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta importante, come quella dell'Atletico. I biancorossi però, non sarebbero intenzionati a versare nelle casse bianconere i 30 milioni richiesti. Per questo motivo, la prossima settimana è previsto un incontro tra i Colchoneros e il procuratore del calciatore, Leo Rodríguez, per dare inizio alla trattativa.