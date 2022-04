Dall'Inghilterra: "Ten Hag si porta Antony allo United. Rüdiger dice no"

Sempre alle prese con la futura ricostruzione del reparto difensivo in casa Juventus. In questo senso, dall'Inghilterra, filtrano una notizia buona e una cattiva. Nel primo caso, secondo il "Mirror": Antonio Rüdiger, in uscita dal Chelsea (di cui ha rifiutato la proposta di rinnovo, ritenuta non congrua), avrebbe declinato anche la proposta del Manchester United: "Il giocatore non vuole rischiare - si legge - di saltare la prossima Champions League".