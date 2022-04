Juve: chi è Benoit Badiashile, il nuovo nome per il post Chiellini in difesa

La Juve continua a lavorare sul mercato per la prossima stagione. La dirigenza bianconera è alla ricerca di un profilo valido per sostituire Giorgio Chiellini e da poter affiancare a De Ligt e Bonucci . Con la pista Rudiger che sembra ormai essersi complicata, nel mirino della Vecchia Signora ci sarebbe il centrale del Monaco , Benoit Badiashile .

Chi è Benoit Badiashile

Il franco-congolese nativo di Limoges, classe 2001, è un prodotto del settore giovanile del Monaco. Portato in prima squadra da Thierry Henry, ha esordito tra i professionisti l'11 novembre 2018, all'età di 17 anni. Nella sua prima stagione, Badiashile è riuscito a ritagliarsi un discreto spazio, disputando 26 partite (tutte da titolare), siglando 1 gol nella sfida di Ligue 1 contro il Nizza. Nelle successive annate, il centrale è riuscito a scalare le gerarchie, e in quattro anni ha vestito la maglia del club monegasco 113 volte, con 3 reti e altrettanti assist all'attivo, diventanto un punto fermo della retroguardia.

Badiashile, il "nuovo Chiellini"

Badiashile è un difensore forte fisicamente (192 centimetri d'altezza), di piede mancino e può giocare indistintamente in una retroguardia schierata a tre o quattro uomini. La solidità, l'abilità negli anticipi e nello sradicare il pallone dai piedi dell'avversario unite ad una discreta tecnica nella fase d'impostazione, hanno fatto sì che in patria sia stato paragonato a Giorgio Chiellini. Il centrale del club monegasco è sicuramente tra i talenti più interessanti del panorama europeo, e potrebbe essere l'uomo ideale per la Juve di Massimiliano Allegri.