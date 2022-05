"Juve, spunta Partey: l'Arsenal lo offre per Arthur"

In un mercato che anche nell’estate in arrivo rischia di essere condizionato a livello economico dall’onda lunga delle conseguenze della pandemia di Coronavirus gli scambi potrebbero rappresentare per diversi club una valida soluzione per provare a risolvere al contempo esigenze di natura tecnica e finanziaria.

Juve, quale futuro per Arthur? Uno di questi potrebbe vedere protagonisti Arsenal e Juventus, almeno stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, che segue da vicino le dinamiche di mercato dei Gunners grazie alla presenza sulla panchina dei londinesi di Mikel Arteta, storico vice di Pep Guardiola al Manchester City approdato quest’anno alla guida dell’Arsenal e interessato da ormai diversi mesi ad Arthur. Il centrocampista brasiliano sta per concludere la sua seconda stagione alla Juventus, che potrebbe anche essere l’ultima.

"Arsenal, Partey possibile pedina di scambio per Arthur" Nonostante un rendimento in risalita rispetto alla difficile annata del debutto, segnata anche da un brutto infortunio che lo ha reso indisponibile nello scorcio finale dello scorso campionato, l’ex Barcellona non sembra il giocatore più adatto per il calcio di Allegri, mentre al contrario le sue caratteristiche farebbero molto comodo ad Arteta, in lizza per la qualificazione alla prossima Champions League e pronto a mettere sul piatto secondo quanto riportato da 'As' uno scambio con Thomas Partey.