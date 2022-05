"Pogba ha scelto la Juve: offerta monstre per lui"

MANCHESTER (Inghilterra) - Ci sarebbe la Juve in pole per Paul Pogba, ne sono convinti in Inghilterra. Lo spiega il Mirror, che racconta della forte concorrenza per il 29enne centrocampista francese, che non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione col Manchester United. Su di lui ci sono Real Madrid, Psg e i bianconeri, che avrebbero un discreto margine di vantaggio.