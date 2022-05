"Morata andrà via: la Juve gli ha comunicato che non lo riscatta"

L'esperienza di Alvaro Morata in maglia bianconera sembra giunta al capolinea. La Juventus ha già comunicato all'attaccante che non intende esercitare l'opzione di acquisto. E, secondo quanto riportato da ‘Marca’, il nazionale spagnolo - con il contratto in scadenza nel 2023 - tornerà all' Atlético Madrid .

Morata non rientra nemmeno nei piani dell'Atlético Madrid

Per il classe ’93 si tratta del secondo anno in prestito dai colchoneros e, secondo quanto concordato in precedenza, la società torinese ha la possibilità di trattenerlo per 35 milioni di euro. E qualora il club bianconero non dovesse continuare a scommettere su Morata, Simeone sarà costretto a cercargli una nuova destinazione, poiché non rientra nei suoi piani per la prossima stagione. Una scelta sempre più probabile, viste le condizioni economiche in cui riversa la formazione di Massimiliano Allegri che, dopo l’acquisto di Vlahovic, a gennaio, non può permettersi di spendere cifre molto alte per arricchire la propria rosa.

Il Barcellona alla finestra per l'attaccante spagnolo

Il quotidiano ‘Marca’ insiste sulla prospettiva che il prossimo fine settimana Morata saluterà l'Italia nel corso dell’ultima sfida di campionato al Franchi contro la Fiorentina. Dalla Juve al Chelsea, dall’Atlético fino al Real Madrid: Morata non è nuovo ai trasferimenti e la prossima estate, sarà destinato a una nuova squadra. Il Barcellona, intanto, continua a monitorare la sua situazione.