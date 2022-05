Di Maria: il Paris Saint Germain ufficializza l'addio dell'argentino

Il Paris Saint Germain ha ufficializzato la fine dell'avventura per Angel Di Maria . A 34 anni, e dopo sette stagioni in maglia Psg, l'argentino lascia a fine contratto. Oggi, durante il riscaldamento prima dell'incontro con il Metz, ci sarà un omaggio per il giocatore. Il calciatore sudamericano interessa alla Juve .

Di Maria: 18 titoli vinti in sette anni

Il palmares di Di Maria con i l Psg è di quelli cospicui: Come ricordano i parigini nel comunicato ufficiale, infatti, in rossoblù il giocatore argentino ha portato a casa ben 18 titoli in sette anni: “E' diventato il miglior fornitore di assist di tutti i tempi del club. Arrivato al Paris Saint-Germain nell'estate del 2015, Angel Di Maria si è subito imposto sulla fascia destra dell'attacco parigino firmando 15 gol e 25 assist, in tutte le competizioni, nella sua prima stagione”.

Di Maria: omaggio prima dell'ultima

Oggi Di Maria giocherà la sua 295esima partita con il Psg . I francesi gli renderanno omaggio e lo celebreranno prima del fischio d'inizio, durante il riscaldamento. Alle 20.20, per cinque minuti, mentre i compagni faranno palleggi e tiri in porta, il Fideo sarà applaudito dallo stadio e, presumibilmente, riceverà un saluto degno della sua esperienza francese dal club stesso. Prima della nuova avventura che dovrebbe portarlo in Italia, alla Juve di Allegri, per uno o due anni. Così da poter giocare il prossimo Mondiale ancora da protagonista.