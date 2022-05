“Anche la Juve su Koné”: dopo Zakaria Cherubini sull'ex compagno al Borussia

Perché non ricomporre a centrocampo una cerniera Zakaria – Koné . Ci stanno pensando i dirigenti della Juve , che vorrebbero pescare ancora dal Borussia Moenchengladbach il centrocampista richiesto da Massimiliano Allegri . È spuntato in queste ore, secondo l'Equipe, il nome di Kouadio Koné , appena 21 anni, che ha il contratto in scadenza nel 2025. I bianconeri si sarebbero iscritti alla corsa per il giocatore transalpino aggiungendosi a Manchester United , Atletico Madrid e Leicester .

Juve-Koné: il giocatore riflette sul futuro

A quanto si legge sul quotidiano sportivo francese, Koné starebbe riflettendo sul suo futuro. Difficile resistere alla tentazione di trasferirsi in una grandissima squadra, come quasi tutte quelle che lo hanno messo nel mirino. Koné è arrivato in Germania, dal Tolosa, la scorsa estate. E ha disputato una Bundesliga di assoluto livello, con due reti in 27 presenze. Ha quindi attirato l'attenzione di diverse squadre, che vedono anche nella giovane età un punto a favore per cercare di chiudere la trattativa.

La Juve, che sta vivendo giorni frenetici per i possibili arrivi di Pogba e Di Maria, cerca comunque di mantenere un occhio anche sui giovani per creare un mix vincente tra esperienza e spensieratezza. Koné potrebbe portare la seconda e tornare a far coppia con Denis Zakaria, come nei primi sei mesi della stagione appena conclusa.