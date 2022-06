Juve, Del Piero e il Pogba-bis: "L'ideale per Vlahovic e per proteggere la difesa"

Due anni trascorsi non solo a guardare gli altri festeggiare, ma senza neppure riuscire a inserirsi nella lotta per lo scudetto, hanno reso ancora più sofferto per i tifosi della Juventus lo stacco dopo i quasi due lustri passati a dominare in Italia,così a Torino sembrano aver deciso di puntare sul mercato estivo 2022 sugli svincolati illustri, giocatori ai quali riconoscere ingaggi elevati, ma in grado di portare alla squadra personalità e mentalità vincente, ingredienti mancati negli ultimi 24 mesi.

La nuova Juve punta sui parametri zero Sfumato Ivan Perisic, ci si può consolare con Angel Di Maria e Paul Pogba, qualcosa più di due semplici obiettivi. Il francese, in particolare, sembra vicino al ritorno alla Juve sei anni dopo il distacco sancito dalla cessione al Manchester United per la cifra, allora record, di 105 milioni. E a “benedire” l’eventuale ritorno del francese ha pensato la più grande bandiera vivente della storia della Juve, Alessandro Del Piero, che ha fornito il proprio punto di vista sull’affare in un’intervista a ‘Espn'.

Del Piero consiglia la Juve: "Pogba può far sentire meno l'addio di Chiellini" Il numero 10 più amato dai tifosi bianconeri, che proprio sul finire del campionato è tornato all’Allianz Stadium a 10 anni dall’addio alla Juve, non ha condiviso lo spogliatoio con Pogba, ma, da allenatore ormai “patentato”, è convinto che Paul potrebbe essere molto utile alla causa bianconera anche dal punto di vista tattico: “Penso che la Juve farebbe un affare riprendendo Pogba perché è il giocatore giusto per assistere Vlahovic in attacco con i suoi inserimenti, ma anche per proteggere la difesa che perderà una colonna come Chiellini”.