"La Juve dialoga con l'Arsenal per uno scambio Arthur-Martinelli"

"La Juve vuole Martinelli: all'Arsenal proposto Arthur"

Un'operazione di mercato che si fa intrigante. Sempre secondo il 'Mirror', infatti: "L'allenatore dei londinesi Mikel Arteta era già interessato ad Arthur nella scorsa sessione di calciomercato invernale a gennaio. Tuttavia i Gunners reputano Martinelli (che compirà 21 anni il prossimo 18 giugno, ndr) un pezzo fondamentale nella rosa. In ogni caso, in casa bianconera, sono convinti che potranno portare a termine positivamente l'operazione".

Martinelli è sbocciato in maniera autentica proprio nella stagione appena passata in archivio e che ha visto l'Arsenal perdere il quarto posto Champions nelle ultime due giornate di campionato a beneficio del Tottenham di Antonio Conte. Ventinove presenze condite da 6 reti in Premier League per l'ala sinistra offensiva, che conta anche altri 13 gettoni nell'ultima stagione dei Gunners: una in Fa Cup, 6 in Coppa di Lega e altrettante in Europa League.