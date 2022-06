“La Juve sulle tracce di Grimaldo”

La Juve accelera per cercare un nuovo terzino sinistro al posto di Alex Sandro che, a 31 anni, ha un altro solo anno di contratto. Secondo A Bola, ben posizionato nella griglia dei successori del brasiliano ci sarebbe Alejandro Grimaldo, anche lui con il contratto in scadenza nel 2023 con il Benfica e per niente intenzionato a rinnovare. Lo spagnolo, 26 anni, non interessa però solo ai bianconeri.