Cuadrado-Juve ora è un caso: possibile cessione!

C'è Paul Pogba, che si avvicina ogni giorno di più. C'è Angel Di Maria, che riflette sulla doppia offerta ricevuta: un anno come vuole lui ma a 5,5 milioni netti o due anni come vuole la Juve per 7,5 milioni netti a stagione grazie al Decreto Crescita. Ci sono tutte le altre richieste di Max Allegri per cui il casting è apertissimo, sia in attacco che in difesa. E poi ci sono tante altre situazioni in divenire, altri rinforzi che sono legati a doppio filo a delle cessioni, in ogni reparto. Sulla fascia destra per esempio si registra un interessamento sempre più concreto nei confronti dell'argentino Nahuel Molina dell'Udinese, ormai pronto per una grande, i friulani lo valutano 30 milioni: la Juve fa sul serio, è l' Atletico Madrid a guidare il plotone delle agguerrite concorrenti. Tra esterni alti e bassi, però, la corsia bianconera sarebbe già piuttosto affollata: c'è Danilo, sta rinnovando Mattia De Sciglio, recupererà Federico Chiesa, si insegue Angel Di Maria. Oltre ovviamente a Juan Cuadrado. Ma proprio il colombiano, che negli ultimi anni è stato fonda[1]mentale, è ora ritenuto sacrifi cabile dalla Juve: almeno alle attuali condizioni contrattuali. Non è scivolata via senza tensione la questione legata al rinnovo, scattato il prolungamento automatico si è interrotta la trattativa per spalmare lo stipendio. Così la Juve ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro a Cuadrado: se volesse accettare.