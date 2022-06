"Juve sul talento Garnacho: il Manchester United lavora al rinnovo"

In attesa di definire il ritorno di Paul Pogba, che si appresta a fare il tragitto Manchester United-Juventus per la seconda volta in carriera, in casa bianconera si sta studiando la possibilità di mettere a segno un altro colpo a parametro zero, le cui modalità richiamerebbero da vicino quelle che portarono a Torino il centrocampista francese per la prima volta, nel 2012.