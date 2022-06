Di Maria esalta i tifosi del Rosario Central: foto con la maglia su Twitter

Angel Di Maria tiene in attesa la Juventus

Riscoprirsi uomo mercato a 34 anni non è da tutti e se sulle proprie tracce ci si può vantare di avere club come Barcellona e Juventus si può concludere che a dispetto del tempo che passa e dell’intenzione già annunciata di disputare solo un’altra stagione in Europa, Di Maria sia ancora un giocatore in grado di spostare gli equilibri, per il club che riuscirà a metterlo sotto contratto dopo il divorzio dal Psg e per la nazionale in vista del Mondiale in programma in autunno in Qatar.