Juve, scaduto il termine per il riscatto di Morata: tutte le ipotesi

Il calciomercato estivo vive (anche) di date e di termini da rispettare. Una volta c’era quello per le comproprietà, istituto tutto italiano poi decaduto, ma di fatto “rinato” sotto altre vesti, quelle dei prestiti con diritto di riscatto e controriscatto, che quest’anno dovranno essere definiti entro il 21 giugno.

Juve-Atletico e quel "patto" per Morata Poi esistono accordi diversi e molto particolari, come quello che Atletico Madrid e Juventus avevano stipulato per Alvaro Morata. Nel 2020 i Colchoneros avevano concesso alla Juve il prestito oneroso a 10 milioni dell’attaccante spagnolo, rinnovabile per la stagione successiva sempre a 10 milioni, con diritto di riscatto fissato a 45 milioni dopo la prima stagione e a 35 milioni al termine della seconda. Un'operazione complessiva quindi da 55 milioni di euro. La Juve ha sfruttato entrambi gli anni di prestito, versando quindi 20 milioni: il termine per il riscatto era stato fissato al 16 giugno, ma come previsto Morata è tornato ad essere a tutti gli effetti un giocatore dell’Atletico Madrid. Tuttavia, quasi sicuramente, non lo resterà.

La Juve non molla la pista Morata A poche ore dal “gong”, 'Cadena Ser' ha fatto il punto sull’intricata situazione di un giocatore punto fermo della propria nazionale e ritenuto importante anche da Allegri per le dinamiche della nuova Juve. Eppure la società bianconera non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di versare quanto i due club avevano pattuito per il riscatto in un'epoca in cui non erano ancora chiare ai club le conseguenze della pandemia di Coronavirus, notazione importante per sottolineare quanto, secondo la Juve, la valutazione data a Morata non sia più in linea non tanto con il valore del giocatore, bensì con l’attuale situazione del mercato internazionale.