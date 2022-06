De Ligt e il rinnovo con la Juve: i nodi da sciogliere e la clausola

TORINO - De Ligt ad ogni costo. La Juve non vuole sorprese e punta a blindare il difensore olandese. Obiettivo: prolungamento del contratto, quindi. Il tema è d’attualità già da qualche settimana, visto che la società bianconera l’ha affrontato con l’avvocato Rafaela Pimenta in occasione dell’accelerata decisiva per Pogba. E se il ritorno di Paul è cosa ormai fatta, tanto che si aspetta solo il ritorno del francese dalle vacanze - ora è in Guinea, terra d’origine dei suoi genitori, dove è stato accolto come una star -, per il rinnovo di Matthijs c’è ancora da lavorare. L’intenzione della Juve, in ogni caso, è fin troppo chiara: allontanare le sirene del mercato attraverso il rinnovo dell’accordo in scadenza nel 2024. La caccia a De Ligt, infatti, è aperta. Praticamente tutte le grandi d’Europa hanno messo gli occhi su di lui e si sono mosse per sondare il terreno. Le insidie provengono soprattutto dalla Premier League, con Manchester City, Chelsea e Liverpool sempre attenti, così come lo stesso Manchester United, ma anche Real Madrid, Psg e Barcellona lo hanno da tempo messo nel mirino.

De Ligt-Juve, l'impasse Il rischio, quindi, esiste, considerate anche le enormi capacità di spesa di tutte queste potenziali pretendenti (unica eccezione, al momento, il Barça, in difficoltà ad operare sul mercato in attesa di risolvere i problemi di bilancio) e i progetti tecnici che possono offrire al giocatore. Matthijs, d’altra parte, recentemente ha ricordato con un messaggio chiaro come lui sia concentrato sul «progetto sportivo» e che i recenti risultati della Juve - due quarti posti consecutivi - non siano soddisfacenti; l’olandese vuole vincere. «Dovremo fare dei passi avanti». Concetti che è superfluo spiegare e che sono andati di pari passo con l’impasse che si è creata nella trattativa per il rinnovo.