De Ligt, la fidanzata rapita dalle bellezze dell'Italia: "Non finisce mai di stupirmi"

Concentrata sulle mosse tra attacco e centrocampo, in attesa dello sbarco-bis a Torino di Paul Pogba e della sospirata decisione finale di Angel Di Maria, la Juventus rischia di trovarsi spiazzata dalla possibile partenza di Matthijs De Ligt.

Juve, senza Chiellini toccherà a De Ligt e Bonucci Il centrale olandese è atteso alla stagione del definitivo salto di qualità alla luce dell’addio alla Juve di Giorgio Chiellini, andando a formare la coppia titolare con Leonardo Bonucci, eppure nelle ultime ore sono tornate a rimbalzare voci sulla presunta volontà del giocatore di lasciare Torino e l’Italia, magari per trasferirsi in Premier League, dove club come il Manchester United del suo mentore Ten Hag e come il Chelsea sarebbero pronte a intavolare trattative con la Juve.

Annekee Molenaar conquistata dai panorami d'Italia Ad allontanare tale scenario è però stato un post pubblicato su Instagram dalla fidanzata di De Ligt, Annekee Molenaar. La coppia si trova a Portofino e la ragazza non ha perso l’occasione di pubblicare un vero e proprio book fotografico che li vede immersi nel verde dell’incantevole resort in cui i due hanno scelto di alloggiare, tra delizie del palato, dolci effusioni, scatti in posa e viste mozzafiato del mare. “L’Italia non finisce mai di sorprendermi” ha commentato Annekee, attirandosi le inevitabili richieste di tanti followers juventini a De Ligt di non lasciare la maglia bianconera.