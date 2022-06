"Juve a caccia di un vice Vlahovic: idea Ünal, ma il Getafe chiede troppo"

Strappato il sì di Angel Di Maria , per il mercato della Juventus sta per arrivare il momento delle ufficializzazioni. Gli innesti di Paul Pogba e del Fideo rappresenteranno i due top players richiesti da Allegri per alzare il tasso tecnico e di personalità della rosa e tornare al livello delle milanesi. Ma l’estate della Juve non finisce certo qui.

Juve, Allegri aspetta il vice Vlahovic

A meno di una settimana dal raduno sono infatti ancora diversi i ruoli nei quali il tecnico livornese si aspetta novità dal mercato, a cominciare dal ruolo di vice Vlahovic. L’eventuale ritorno di Alvaro Morata potrebbe colmare la lacuna che sembra destinato a lasciare Moise Kean, il cui futuro dovrebbe essere lontano da Torino, ma dalla Spagna giunge intanto la notizia dell’interessamento della Juventus per un “9 di scorta”.

"Juve, il Getafe chiede 25 milioni per Ünal"

Si tratta di Enes Ünal, centravanti turco classe ’97 in forza al Getafe. Secondo quanto riportato da ‘Cope.es’, tuttavia, i bianconeri sarebbero stati messi in fuga dalle richieste del club madrileno: Unal ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, inavvicinabile per qualunque top club dove il giocatore avrebbe un ruolo di rincalzo, ma il Getafe non intende scendere sotto i 25 milioni come base di trattativa, forte dell’ottimo rendimento avuto dal giocatore nell’ultima stagione, con 16 gol realizzati in campionato. Troppi comunque per la Juventus, che salvo sorprese cambierà obiettivo per coprire il ruolo di punta di riserva.