Pogba scalpita per tornare alla Juve: "Non vedo l'ora"

Paul Pogba non ce la fa più ad aspettare e pubblica sui social alcune immagini in cui, scarpette chiodate ai piedi, si allena già in attesa della nuova stagione. Che per il francese sarà di nuovo con la maglia della Juve dopo aver lasciato il Manchester United. Instagram e Twitter, così, si riempiono delle foto di un Pogba che suda per rientrare al più presto in forma, dimenticando anche i brutti momenti passati in Inghilterra.

Pogba sui social: “Can't wait” Il messaggio di Pogba per tutti è chiaro: “Can't wait”. Non posso aspettare, non ce la faccio più ad attendere. Ma si tratta ormai di giorni. Il 10 luglio, infatti, il campione del mondo con la Francia dovrebbe presentarsi alla Continassa per iniziare gli allenamenti con la Juve, agli ordini di Massimiliano Allegri. Il giocatore arriva a parametro zero, proprio come la prima volta che giunse in bianconero rivelandosi in breve tempo un top player.