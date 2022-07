Sky Germania: "De Ligt, irrompe il Bayern ma la Juve chiede 80 milioni"

MONACO DI BAVIERA - " Salihamidzic e Nagelsmann hanno parlato personalmente con Matthijs de Ligt e lo hanno convinto ad abbracciare il progetto del Bayern Monaco. La Juventus ha fatto sapere che si siederà al tavolo delle trattative soltanto con un' offerta minima di 80 milioni di euro ". Secondo Sky Germania il forte 22enne olandese avrebbe messo il club bavarese in cima alle proprie preferenze e i due club avrebbero già iniziato a trattare il suo trasferimento. Il Bayern è da tempo alla ricerca di un difensore roccioso e che sia in grado di guidare il reparto e l'identikit perfetto risponderebbe proprio al nome di De Ligt. Il tecnico Nagelsmann e il ds Salihamidzic, che in bianconero ha trascorso quattro stagioni, sempre secondo la fonte tedesca, avrebbero già avuto alcuni colloqui con il calciatore di proprietà della Juve, il quale avrebbe poi avuto modo di parlare anche con Ryan Gravenberch e Noussair Mazraoui, ex compagni ai tempi dell'Ajax ed appena ingaggiati dai campioni di Germania. Al momento l'offerta massima dei bavaresi sarebbe di 60 milioni e per soddisfare le richieste della Juve sarebbero prima necessarie delle cessioni o l'inserimento di almeno una contropartita.

"De Ligt, il Bayern sfida Chelsea e United"

Sulle tracce di De Ligt, come noto, ci sono anche Chelsea e Manchester United. I Blues, in particolare, hanno tentato più di un approccio con la Juventus che, forte dei numerosi interessamenti per il proprio centrale, avrebbero rifiutato tutte le offerte sin qui pervenute (si è parlato anche di alcune possibili contropartite come Werner e Jorginho), trincerandosi dietro la ricca clausola rescissoria presente nel suo contratto da circa 120 milioni di euro. Da Manchester, invece, dove si ipotizza anche una possibile entrata in scena del City, assicurano che, nonostante non ci sarebbero state ancora mosse ufficiali, il 22enne olandese sarebbe la priorità del nuovo tecnico Ten Hag, desideroso di tornare a lavorare con un suo pupillo dopo le due stagioni vissute insieme da protagonisti all'Ajax.

"De Ligt, il Bayern può proporre Pavard alla Juve"

Sempre secondo quanto si apprende da Sky Germania, tra i calciatori in uscita in casa Bayern ci sarebbe Benjamin Pavard, 26enne terzino destro, e all'occorrenza sinistro o anche difensore centrale, in scadenza di contratto al 30 giugno 2024. Il francese scuola Lilla, sbarcato in Baviera dopo una prima esperienza in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda, sarebbe un profilo gradito alla Juventus, club dato sulle sue tracce al pari di Atletico Madrid e Chelsea. L'emittente televisiva tedesca ipotizza pertanto un suo possibile inserimento nella trattativa per De Ligt al fine di abbassare la parte cash dell'investimento.