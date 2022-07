Kenan Yildiz, la Juve lo soffia al Bayern? Tutto sul talento turco

Secondo quanto riporta Sport1, la Juventus avrebbe offerto in anticipo un contratto da professionista al centrocampista offensivo classe 2005, beffando il Barcellona e lo stesso Bayern Monaco , che voleva trattenere il giocatore dopo averlo cresciuto calcisticamente negli ultimi dieci anni, e finisce invece per perderlo non senza una certa frustrazione. Secondo le fonti tedesche, il ragazzo si trasferirà immediatamente a Torino , l'ufficialità sarebbe attesa già nei prossimi giorni. La Juventus avrebbe prevalso a sorpresa sui blaugrana, inizialmente dati per favoriti.

Kenan Yildiz verso la Juve: chi è

Approdato al Bayern Monaco all'età di 8 anni, Kenan Yildiz è un centrocampista classe 2005 nato a Ratisbona da padre turco e madre tedesca. Punto fisso delle Nazionali giovanili turche, potrebbe scegliere in futuro la Germania non avendo ancora debuttato nella Nazionale maggiore della Turchia. Nelle giovanili del Bayern, Yildiz ha giocato in posizione prevalentemente avanzata, da trequartista, sfruttando al massimo le sue doti tecniche e la sua visione di gioco superiore al comune, ma il ragazzo, abile negli inserimenti e nei tiri dalla distanza, può muoversi anche da mezzala. Yildiz, in attesa del possibile salto in prima squadra, potrebbe essere inserito nella Juventus Under 23 oltre che nella Primavera bianconera.