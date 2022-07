Juve, ufficiale l'arrivo di Kenan Yildiz dal Bayern

Juventus, ufficiale Kenan Yildiz: si unirà alla Primavera

"Ufficiale il passaggio in bianconero di Kenan Yildiz, centrocampista classe 2005, e di Ivano Srdoc, attaccante classe 2005. Entrambi si legano alla Juventus fino al 20252", è il comunicato ufficiale della società torinese. Yildiz, di cui si dice un gran bene dopo essere cresciuto nelle giovanili del Bayern, in attesa del possibile salto in prima squadra potrebbe essere inserito nella Juventus Under 23 oltre che nella Primavera bianconera. I bianconeri per averlo hanno vinto la concorrenza del Barcellona.