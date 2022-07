Juventus, ufficiale: Andrea Cambiaso è un nuovo giocatore bianconero

Cambiaso alla Juventus, il comunicato della società

Cambiaso arriva a Torino a titolo definitivo dopo una bellissima prima stagione al Genoa, nella quale è stato uno dei migliori assieme a un altro giovane bianconero, ovvero Nicolò Rovella.

Questo il comunicato apparso poco fa sul sito ufficiale della Juventus:

"Arriva a titolo definitivo dal Genoa: stiamo parlando di Andrea Cambiaso che firma un contratto che lo lega al nostro Club fino al 30 giugno 2027.

Ligure di origine, Andrea arriva da una stagione positiva, soprattutto a livello personale. A Genova, sponda rossoblu, sfiora le 30 presenze stagionali e stupisce tutti per la sua capacità di adattarsi, alla sua prima stagione, a una nuova realtà come la Serie A e soprattutto ai diversi moduli adottati dal Genoa nel corso della stagione giocando come esterno di sinistra a tutta fascia nel 3-5-2 o come terzino, a destra o a sinistra, con la difesa a 4".

Riportiamo di seguito anche il PDF, presente nella pagina di presentazione, che racconta nello specifico le cifre dell'operazione:

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la societa? Genoa Cricket and Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cambiaso a fronte di un corrispettivo di € 8,5 milioni, pagabili in due esercizi.

Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 3,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi.

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2027".

I numeri di Andrea Cambiaso al Genoa

In totale, nella sua unica stagione con la maglia del Grifone, Cambiaso ha collezionato 28 presenze, delle quali 26 in Serie A e 2 in Coppa Italia. Un infortunio al ginocchio lo ha lasciato ai box però per i mesi di marzo e aprile.

In totale i minuti in Serie A sono stati 1.790, conditi da un gol (contro il Napoli in casa) e da 4 assist.

Nella scorsa stagione è anche stato parte integrante della rosa della nazionale U21 nel corso delle qualificazioni agli Europei, nonostante abbia giocato solamente quattro partite, di cui tre per 90'.