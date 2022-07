“L'Arsenal ripensa ad Arthur”

L'Arsenal, dopo il lungo corteggiamento di gennaio, ripensa ad Arthur, il centrocampista brasiliano della Juve. Lo scrive il Daily Mail. Il giocatore non dovrebbe partire per la tournée americana dei bianconeri e il club sarebbe felice di trovare un acquirente. Allegri, infatti, avrebbe deciso di puntare su altri tipi di centrocampisti, dunque Arthur è in vendita o in prestito.

“Arsenal, ora il budget per Arthur c'è” L'Arsenal, l'inverno scorso, andò molto vicino a prendere in prestito per due anni, con obbligo di acquisto, Arthur. Ma non c'era la garanzia di disputare la Champions e dunque il budget era limitato. Da allora, sono cambiate le cose: il proprietario Stan Kroenke ha messo a disposizione fondi per consentire a Mikel Arteta di migliorare la squadra; sono già arrivati Fabio Vieira dal Porto, Gabriel Jesus e si attende Oleksandr Zinchenko. Per il centrocampo, era stato preso in considerazione il nome di Youri Tielemans, dal Leicester, ma finché non ci saranno alcune cessioni il suo nome è stato messo da parte.