Dall'Inghilterra: "Il Tottenham pensa a Weston McKennie"

Novità per quanto riguarda il mercato in uscita della Juventus . Dall'Inghilterra, e precisamente il Daily Mail, riporta l'interesse del Tottenham per Weston McKennie , centrocampista americano arrivato due anni fa dallo Schalke 04.

Il Tottenham vuole McKennie: il cartellino costa 40 milioni di euro

Il Tottenham, con Fabio Paratici in testa, segue McKennie da oltre un anno con l'obiettivo di rafforzare il proprio centrocampo, scrive il Daily Mail.

L'ex prodotto delle giovanili dell'FC Dallas sarebbe apprezzato da Conte per la sua fisicità, il suo stile dinamico e la sua versatilità, e per il fatto di poter giocare in un centrocampo a tre, a quattro o a cinque, oltre a ricoprire il ruolo di terzino destro o potenzialmente anche quello di uno dei tre centrali. Weston verrebbe visto come un centrocampista box-to-box in grado di contribuire anche con un buon numero di gol grazie ai propri inserimenti.

La sua valutazione si attesa attorno ai 34 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro.

Quanti affari tra Paratici e la Juve

Non è la prima volta che Fabio Paratici, da quando è diventato l'uomo mercato del Tottenham, va a bussare alla porta dei bianconeri.

Nel corso della scorsa stagione infatti ha portato a Londra sia Rodrigo Bentancur che Dejan Kulusevski, ed entrambi hanno disputato una grande seconda parte di stagione in Premier League. Inoltre, i soldi garantiti dal Tottenham sono serviti, in parte, a finanziare l'acquisto a gennaio du Dusan Vlahovic.

L'infortunio di Pogba potrebbe bloccare la partenza di McKennie

Fin da subito, nonostante l'apprezzamento tecnico, McKennie è stato considerato cedibile per un discorso economico. Come riporta sempre il Daily Mail, infatti il valore del ragazzo si è triplicato dal suo arrivo a Torino, e la sua cessione potrebbe andare a finanziare altri investimenti, come per esempio quello di Nicolò Zaniolo dalla Roma.

Tuttavia, l'infortunio al menisco laterale riportato da Pogba, che costringerà il francese a rimanere fuori forse ben oltre l'inizio del campionato (anche se al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali sui tempi di recupero) potrebbe costringere la dirigenza bianconera a trattenere a Torino McKennie, che potrebbe diventare davvero fondamentale dal punto di vista numerico.