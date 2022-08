Paredes, l’amico di Di Maria che può risolvere il problema di Allegri

Soluzione Paredes. La Juve ha scelto: è l’argentino il rinforzo ideale per completare il restyling del centrocampo, che necessita di (almeno) un nuovo innesto dopo gli infortuni di Pogba e McKennie che rischiano di pesare a lungo sulla stagione bianconera. Avanti tutta, quindi, per portare al traguardo una trattativa che dura da diverse settimane e che ha già portato ad un principio di accordo con il giocatore. Resta un passaggio decisivo da compiere: l’intesa con il Paris Saint Germain, che continua a chiedere 20 milioni e punta alla cessione definitiva. La Juve preferirebbe, invece, la formula del prestito e intanto continua a lavorare per fargli spazio. L’obiettivo è l’addio di Arthur: il brasiliano piace al Valencia ma i club devono ancora intendersi su come dividersi l’ingaggio del giocatore. A quel punto si potranno aprire le porte della Continassa per Leandro.