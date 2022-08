È l'Atletico Madrid di Morata: gol e buona prestazione contro il Cadice

Maglia nuova, Atletico Madrid vecchio. Solido in fase difensiva, imprevedibile in attacco e soprattutto molto ambizioso, deciso a dare battaglia al Real Madrid campione di tutto e al nuovo Barcellona, motivatissimo a dare filo da torcere alla squadra di Ancelotti.

È questo lo stato dell’arte in casa Colchoneros a meno di due settimane dal via della Liga, che vedrà la squadra di Diego Simeone impegnata. Nella penultima amichevole dell’estate l’Atletico ha battuto per 4-1 il Cadice, aggiudicandosi l’11ª edizione del Trofeo Carranza. I campioni di Spagna 2021 sono quindi pronti per il test di lusso di domenica 7 agosto a Tel Aviv nel quale l’avversario sarà la Juventus .

L'Atletico Madrid domina il Cadice, Morata protagonista

Va da sé che l’osservato speciale in quella partita sarà Alvaro Morata, obiettivo di mercato tutt’altro che segreto dei bianconeri e in particolare di Max Allegri, ma che giorno dopo giorno sembra sempre più vicino alla permanenza all’Atletico. L’attaccante è stato schierato da Simeone come punta unica in un elastico 3-4-2-1 che ha visto Joao Felix e Griezmann dare manforte ad Alvaro nel reparto offensivo: Morata ha aperto le marcature al 13’, poi ad arrotondare il risultato hanno pensato Saul e il danese Wass a cavallo dell’intervallo e Griezmann in avvio di ripresa.

Atletico Madrid, Simeone punta su Morata

Morata, a segno con un bel diagonale su assist di Griezmann, è stato tra i più vivaci dell’attacco dell’Atletico, mostrando una buona intesa con il francese e sfiorando il gol in un’altra circostanza. Tutto quindi lascia pensare che Simeone schiererà titolare Alvaro anche contro la Juventus e del resto Morata è allo stato attuale l’unico centravanti nella rosa dell’Atletico, che in attacco ha un roster piuttosto corto, con Angel Correa e Matheus Cunha uniche alternative ai tre che hanno giocato titolari contro il Cadice. Un altro duro colpo alle speranze di Allegri di poter tornare a contare sullo spagnolo anche nella nuova stagione.