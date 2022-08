"Juve, c'è il gradimento di Depay: nodi formula e ingaggi"

Un esterno multiuso, in grado di giostrare anche a tutta fascia, un regista, ma anche un attaccante. Sono queste le richieste avanzate da Max Allegri alla dirigenza della Juventus nel summit di mercato che ha avuto luogo poche ore dopo la decisione di Paul Pogba di non sottoporsi ad intervento chirurgico per la lesione al menisco laterale del ginocchio destro subita durante la tournée negli Stati Uniti.

Juve, Allegri vuole un centravanti Il fatto che il francese dovrebbe tornare a disposizione entro poche settimane non ha cambiato le priorità del tecnico livornese, sempre convinto dell’imprescindibilità di un altro centrocampista con caratteristiche differenti rispetto a quelli in organico, ma se per fascia e zona centrale del campo sono già stati individuati i profili ideali, Filip Kostic e Paredes, per l’attacco la situazione sembra ancora in alto mare.

Juve: Morata è lontano, resiste l'idea Depay Con Alvaro Morata, candidato ideale per Allegri in quanto in grado di giocare in mezzo come vice Vlahovic che sulla fascia, che sembra incedibile per l’Atletico Madrid, le attenzioni della Juve dovrebbero rivolgersi verso un centravanti puro e nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Memphis Depay del Barcellona.