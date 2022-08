"Emergenza Barcellona: 17 tesserati, assegnato il numero anche a Depay"

Il mercato grandi firme del Barcellona è al momento virtuale. La società blaugrana, infatti, non ha ancora potuto ufficializzare i tanti nuovi acquisti effettuati in estate, a causa di alcuni problemi regolamentari in una delle “leve” che ha reso possibile le operazioni in entrata, ovvero la cessione del 25% dei ricavi dei diritti audiovisivi dei prossimi 25 anni al fondo statunitense Sixth Street.

Barcellona, quale futuro per Aubameyang e Depay? Un problema che si aggiunge alle difficoltà finora incontrate nel mercato in uscita, con i tanti giocatori che non rientrano nei piani di Xavi ancora presenti nella rosa blaugrana. In attacco in particolare si punta a cedere uno tra Pierre-Emerick Aubameyang e Memphis Depay, obiettivi del Chelsea, il gabonese, e di Juventus e Tottenham, l’olandese.

Barcellona, aspettando il mercato Depay prende il numero 14 Il primo che cambierà aria potrebbe “costringere” il secondo all’ingrato ruolo di vice Lewandowski, ma per il momento le trattative non si sbloccano. Intanto la società ha reso noto che i giocatori attualmente iscriti alla lista per il campionato sono appena 17: non ci sono i nuovi, compresi Christiansen e Kessie arrivati a parametro zero, in lista invece tutti gli "esuberi", che hanno anche ricevuto il numero di maglia per la nuova stagione: a Depay, che ha dovuto cedere la 9 proprio a Lewandowski, è stato assegnato il 14, mentre Miralem Pjanic indosserà il dorsale numero 16.