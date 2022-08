Kostic saluta l'Eintracht: "Grazie per avere creduto in me"

L’ultima partita di Filip Kostic con l’Eintracht Francoforte rimarrà quella contro il Bayern Monaco, prima giornata della Bundesliga 2022-’23, persa in casa per 6-1 dalla squadra campione dell’ultima Europa League.

Kostic, dal trionfo in Europa League alla Juve Non il modo migliore per dirsi addio al termine di un quadriennio esaltante che ha visto l’esterno serbo crescere di pari passo con il proprio club, capace di conquistare a sorpresa un titolo europeo proprio grazie alle prestazioni del numero 10, eletto miglior giocatore della competizione al termine di un’annata da sei assist e tre reti nelle gare europee, cui aggiungere i nove assist con quattro gol in Bundesliga.

Kostic saluta l'Eintracht: "Quattro anni indimenticabili" Sostituito durante la gara contro il Bayern, Kostic ha ricevuto la standing ovation dei propri tifosi, consapevoli come l’addio fosse alle porte vista la corte della Juventus, ma nel giorno dell’ufficializzazione del trasferimento alla Juve il giocatore ha voluto dedicare all’Eintracht un lungo e accorato messaggio di saluto sul proprio account Instagram, evento piuttosto raro per il serbo, che non è solito dedicarsi ai social: "GRAZIE Eintracht Frankfurt per aver creduto in me quando nessun altro lo ha fatto! - ha scritto FK - Vorrei ringraziare di cuore il club, tutte le persone meravigliose che vi lavorano, i compagni di squadra, gli allenatori, la dirigenza, i tifosi e tutta la città per aver reso il mio soggiorno a Francoforte indimenticabile”.