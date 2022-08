L'ex United Macari dice no a Rabiot: “Non avevo mai sentito parlare di lui”

Stroncato del tutto Adrien Rabiot da una leggenda del Manchester United, Lou Macari, che ha giocato per i Red Devils ben 329 partite tra il 1973 e il 1984. Il centrocampista della Juve, in trattativa proprio per trasferirsi in Inghilterra, secondo Macari non è una buona idea. Tutto questo mentre il direttore sportivo inglese oggi a Torino ha incontrato la mamma-agente del francese, Veronique.

Macari: “Nessuno si è mosso per Rabiot, brutto presentimento” Macari non capisce come il Manchester United abbia deciso di puntare Rabiot: “Non avevo mai sentito parlare di lui. I club spendono milioni di sterline per scovare giocatori in tutta Europa, ma nessun altro ha fatto una mossa per questo tizio. E perché pensate che sia così? Ho una brutta sensazione su questo ragazzo”. Dichiarazione rese al canale ufficiale del club.