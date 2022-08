Juve, ufficiale l'acquisto di Tommaso Mancini

Mancini , diciotto anni compiuti il 23 luglio scorso, nato e cresciuto a Vicenza, è stato “strappato” dalla Juventus al Milan, che sembrava essersi assicurato le prestazioni del giocatore al termine di una lunga trattativa. Alla fine invece è stato decisivo l’ultimo rilancio dei bianconeri, che hanno chiuso l’operazione per una cifra vicina ai 2,5 milioni. Seguito nei mesi scorsi anche da Liverpool, Roma e Borussia Dortmund, Mancini conta già 13 partite in Serie B con il Vicenza, senza gol, raccolte nelle stagioni 2020-’21 e '21-22.

Juve, Mancini pronto a dividersi tra Next Gen e Primavera

Nella stagione che ha appena preso il via Mancini, già punto fermo dell'Under 19 azzurra, si dividerà tra la Juve Next Gen, nuovo nome dell’ex Under 23, che inizierà il campionato il 4 settembre in casa al “Moccagatta” contro il Trento, e la Primavera allenata da Paolo Montero, con la speranza neppure troppo nascosta di fare capolino in qualche allenamento con la prima squadra.