Juve, l’obiettivo è Parisi. C’è anche un altro nome

I nomi sul taccuino

Nel ruolo di terzino sinistro, ad esempio. Piace Fabiano Parisi dell’Empoli: i bianconeri puntano a bloccarlo già nella sessione invernale; se poi l’arrivo dovesse slittare c’è l’opzione Cambiaso, ora in prestito al Bologna. Alternativa è Pedraza del Villarreal. Con il ritorno della difesa a tre potrebbe servire anche un centrale, visto che Gatti e Rugani non si sono sempre espressi ad alto livello. Piacciono Ndicka dell’Eintracht Francoforte, che si svincolerà a fine stagione, Kiwior (Spezia) e Pavlovic. Il serbo del Salisburgo per la prossima stagione, in quanto la Juve ha già occupato entrambi gli slot per gli extracomunitari. Occhio a eventuali offerte sostanziose per McKennie in arrivo dalla Premier.