“Rabiot offerto al Barcellona”

Adrien Rabiot potrebbe diventare un giocatore del Barcellona a giugno. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, infatti, il centrocampista francese della Juve sarebbe stato offerto ai catalani, dopo che già nel 2019 le parti erano state vicine a un accordo, prima che il nazionale della Francia lasciasse il Psg a parametro zero per accasarsi con i bianconeri torinesi.

Rabiot ha disputato un ottimo Mondiale, anche se ha dovuto saltare la semifinale ed è in dubbio per la finale a causa dell' influenza , e avrebbe voglia di cambiare aria, lasciando dunque la Serie A. Dall'altra parte, il Barcellona è a caccia di centrocampisti a zero euro.

Alla Juve, Rabiot non ha mai convinto fino a questa stagione in cui si sta vedendo la sua versione migliore. Così come in Qatar, dove Didier Deschamps l'ha scelto come titolare al fianco di Tchouameni. Il suo valore è sicuramente cresciuto, Xavi lo considera ideale per il gioco del Barça.

“Rabiot: niente ritorno al Psg”

Rabiot non si è lasciato bene con il Psg. Il club parigino ha anche valutato di provare a riportarlo a casa, ma l'eco delle tensioni di allora non permetterà questa trattativa. Ci sono grandi offerte dalla Premier League per il calciatore transalpino, ma lui a gennaio non ascolterà nessuno, resterà a Torino e, una volta libero, vorrebbe vestire il blaugrana.