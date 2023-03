Juve, Kean riscattato dall'Everton: il comunicato e tutte le cifre

La Juventus ha esercitato l'obbligo di riscatto per Moise Kean . L'attaccante era tornato in bianconero negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato nel 2021 dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. L'accordo era per un prestito biennale dall'Everton con obbligo di riscatto, ora attuato dai bianconeri per 28 milioni di euro.

Juventus, i numeri di Kean

A questi, potranno aggiungersi fino a 7 milioni di bonus legati a obiettivi sportivi. La stagione 2022/2023 è per ora la migliore a livello realizzativo degli ultimi 3 anni: 7 gol in campionato, Coppa Italia e Champions League in 32 presenze. Recentemente l'attaccante è finito sotto i riflettori per l'espulsione di Roma-Juventus dopo il calcio contro Mancini per il quale ha preso 2 giornate di squalifica (leggi qui).