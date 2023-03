"Benfica, Grimaldo in scadenza: c'è anche la Juve tra le pretendenti"

Ci sarebbe anche la Juventus su Grimaldo , talento del Benfica che al momento è ancora in scadenza di contratto. Secondo quanto riferisce mundodeportivo, i bianconeri si inseriscono in una folta concorrenza che vedrebbe tante squadre dei maggiori campionati europei alla ricerca del cartellino dell'esterno difensivo di nazionalità spagnola .

Folta concorrenza per Grimaldo

Scuola Barcellona, su Grimaldo ci sarebbero club di livello come Real Madrid, Valencia e Chelsea, oltre al sodalizio bianconero. In stagione, il terzino sinistro è già sceso in campo 41 volte, di cui 8 in Champions League, totalizzando 5 reti e 11 assist.

