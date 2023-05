"La Juve vuole rilanciare Greenwood: pronta un'offerta per l'estate"

Sarà un mese intenso quello che attende la Juve , impegnata nelle prossime settimane in una dura lotta per un posto tra le prime 4 di Serie A e per la rincorsa verso la finale di Europa League. Con il futuro del club ancora incerto sul piano dirigenziale e le ipotesi sul prossimo direttore sportivo ( QUI le parole di Allegri a riguardo), dall' Inghilterra arrivano voci su una possibile richiesta dei bianconeri. In vista della prossima sessione di calciomercato , infatti, la Juve sarebbe pronta a fare un'offerta per Mason Greenwood del Manchester United .

"Juve su Greenwood del Manchester United"

Quella che sembra essere una nuova idea per la Juve in realtà affonda le radici in un'ipotesi di mercato già sorta diverse volte. In passato, infatti, il club bianconero aveva già cercato di portare Greenwood a Torino, ma la sua famiglia scelse il Manchester United. Adesso la Juve, secondo quanto riportato dal The Sun, avrebbe intenzione di rilanciare l'attaccante inglese, fermo da gennaio del 2022 per via delle vicende giudiziare in cui è stato coinvolto dopo le accuse di stupro e la relativa detenzione. Attualmente il 21enne Greenwood si sta allenando da solo e ha ancora due anni di contratto con i Red Devils, percependo un ingaggio di £75,000 a settimana. Ma proprio per coprire le spese del suo stipendio, lo United sarebbe disposto a cederlo in prestito e la Juve sembra essere una delle possibili svolte per il suo futuro, insieme a Milan e Roma, entrambe interessate all'attaccante.