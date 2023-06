Juve, Milik allo scoperto sul futuro: "Voglio restare, Allegri mi vuole"

Arkadiusz Milik ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale polacca. L'attaccante, dopo l'ultima stagione in prestito alla Juventus dal Marsiglia , attende che i due club definiscano il suo futuro.

Juve, Milik: "Spero si trovi un accordo"

L'ex Napoli non ha nascosto la sua preferenza per il futuro: "So che Juventus e Marsiglia stanno parlando della situazione. La mia speranza è che possano mettersi d’accordo, sarei molto contento di rimanere a Torino. In Italia sto bene e so che anche Allegri mi vuole. L'ultima stagione era partita bene, ma dopo l'infortunio ho fatto fatica. Penalizzazione? E' stato davvero strano, non si possono fare cose del genere durante un campionato".