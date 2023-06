Parisi, l'agente: "Nessuna trattativa con la Juve". Sulla Lazio...

Giuffredi su Parisi: "Trattative in corso con altri club. Sulla Lazio..."

Il procuratore del difensore dell'Empoli e dell'Italia Under 21 sottolinea inoltre che "le trattative per Parisi in questo momento sono con altri club e non con la Juventus. Se è con la Lazio di Sarri? Si dice il peccato ma non il peccatore", dichiara l'agente tra le risate. Indizio di mercato?