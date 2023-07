"Dall'Inghilterra sicuri: Partey vuole solo la Juve"

Thomas Partey vuole la Juventus . Il centrocampista di nazionalità ghanese vorrebbe trasferirsi in bianconero, chiudendo così l'esperienza all'Arsenal dopo tre stagioni.

Quanto vale il cartellino di Partey?

Partey è in uscita dai Gunners, con quest'ultimi che vorrebbero cederlo al Manchester United. Secondo quanto riferito dai media inglesi, il calciatore vorrebbe soltanto la Juventus: la valutazione è di circa 35 milioni di euro. Il club bianconero starebbe valutando, ma al momento Partey non rientrerebbe nella lista delle priorità. Sul centrocampista ci sarebbe anche l'interessamento dall'Arabia Saudita, ma al momento il calciatore vorrebbe soltanto trasferirsi in Italia.