Juventus, Zakaria verso il West Ham

TORINO - Zakaria-West Ham, si va avanti. La Juve continua a trattare con il club londinese per arrivare al traguardo della cessione del centrocampista svizzero, non riscattato dal Chelsea dopo il prestito dell’ultima stagione e fuori dai piani tecnici di Massimiliano Allegri. I contatti sono costanti, resta da limare infatti la distanza tra la domanda e l’offerta. I bianconeri vorrebbero incassare 20-21 milioni, gli Hammers puntano a non spingersi al massimo oltre i 16-17. Serve lavorare ancora, insomma, per avvicinarsi. L’impressione è che ci si possa stringere la mano sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato attorno ai 18 milioni, magari aggiungendo alcuni bonus in base al rendimento che potrebbero incrementare l’ammontare complessivo ed avvicinarsi alla richiesta juventina. La soluzione, in ogni caso, non sembra dietro l’angolo, come conferma il tecnico del West Ham, David Moyes: «Fino a quando non sarà ceduto Rice, non possiamo pianificare nulla».