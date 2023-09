"Juve, scelto il sostituto di Pogba: può arrivare dall'Arsenal a gennaio"

Thomas Partey alla Juventus ? Un'ipotesi concreta stando a quanto trapela dall' Inghilterra . Il centrocampista non rientrerebbe più nei piani dell' Arsenal , complice un infortunio che lo terrà fermo un mese, e potrebbe lasciare Londra già a gennaio.

Secondo "Football Insider", il club bianconero è in prima fila per il trentenne centrocampista ghanese. Partey sarebbe preoccupato dall'eventualità di perdere il posto in squadra e starebbe pensando di salutare i Gunners qualora si ritrovasse indietro nelle gerarchie di Mikel Arteta.