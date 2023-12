"Juve su De Paul a gennaio? La risposta dell'Atletico"

L'Atletico Madrid dice no alla Juventus per Rodrigo De Paul. Nei giorni scorsi c'era stato un tentativo per l'argentino da parte del club bianconero, puntuale la risposta della società spagnola che ha blindato il suo giocatore, Campione del Mondo con l'Argentina appena un anno fa.

Perché l'Atletico Madrid non cede De Paul a gennaio?

Il Mundo Deportivo ha svelato i motivi del rifiuto: De Paul, anni 29, è un giocatore importante per Simeone (ha raccolto 19 presenze stagionali), poi l'Atletico è alla ricerca di un centrocampista e per questo motivo non intende indebolire ulteriormente il reparto. L'ex Udinese resta così all'Atletico, almeno a gennaio, e la Juventus dovrà virare altrove le proprie attenzioni per rinforzare il centrocampo.