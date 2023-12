Juve, dall'Inghilterra sicuri: "Ecco le cifre per ingaggiare Phillips"

La Juventus continua a monitorare Kalvin Phillips . Il centrocampista del Manchester City è in uscita, con il club bianconero che sarebbe disposto a ingaggiarlo per rafforzare il reparto di Allegri.

Phillips alla Juve?

I media inglesi hanno rafforzato le anticipazioni delle scorse settimane, su Phillips ci sarebbe anche il Newcastle, con il Tottenham che si è defilato. Phillips vorrebbe cambiare aria, in modo da giocare con continuità in vista dei prossimi Europei. Come riferito, la formula del trasferimento potrebbe essere quella del prestito oneroso di 3,7 milioni di euro, ai quali bisognerà aggiungere l'ingaggio di 4 milioni di euro lordi. La Juventus continua a monitorare la situazione per cercare di presentare un'offerta ufficiale in prossimità della finestra invernale di mercato, altrimenti potrebbe virare anche su altri profili.