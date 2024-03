“Il Manchester United prepara l’offerta per Bremer”

Gleison Bremer è l'obiettivo numero uno del Manchester United . Il club inglese è pronto a mettere sul piatto un'offerta importante per il difensore della Juventus , legato alla Vecchia Signora fino a giugno 2028. All'interno del contratto, però, una clausola rescissoria che rischia di mettere fuori gioco i bianconeri.

Bremer, il Manchester United prepara l'assalto

Complice l'imminente ingaggio del ds Dan Asworth, ex dirigente del Newcastle e della Football Association, il Manchester United ha intenzione di cambiare strategia e puntare su profili giovani con curriculum importanti. È il caso di Gleison Bremer, difensore che sta facendo benissimo con la maglia della Juventus ed è finito nel mirino di tanti top club europei. Nonostante il recente prolungamento di contratto, Bremer potrebbe lasciare la Juve per soli 50 milioni di euro. Questo il valore della clausola rescissoria che libererebbe, di fatto, il centrale brasiliano, oggi impegnato con la nazionale verdeoro. Secondo quanto riportato dal Mirror, i Red Devils starebbero già preparando un'offerta capace di convincere i bianconeri e di accontentare le esigenze del calciatore, che consentirebbe alla Vecchia Signora di registrare una plusvalenza importantissima. E Sir Jim Ratcliffe non baderà a spese.