Douglas Luiz-Juve: perché si può fare, tutti i retroscena

TORINO - No n è ancora una svendita totale, eppure in una parte d'Inghilterra i saldi estivi cominciano in anticipo. La rigida norma della Premier che impone ai club di tenere l’asticella dei debiti sotto i 105 milioni sterline in tre anni (poco più di 120 milioni di euro), con misurazione dell'indice al 30 giugno, può rappresentare una svolta per il tiepido mercato in entrata dalla Juventus.



I rinforzi per la Juve: ecco i nomi

La Signora ha due obiettivi prioritari per rinforzare centrocampo e attacco, cioè Douglas Luiz e Greenwood, e per raggiungerli potrebbe sfruttare a proprio vantaggio la situazione problematica di Aston Villa e Manchester United, società nel mirino della Premier League insieme a Chelsea, Newcastle, Everton, Nottingham Forest e Leicester. Questo non significa che le inglesi si faranno prendere per il collo dagli avventurieri, ma di sicuro ammorbidiranno le richieste. Del resto, hanno soltanto due opzioni sul tavolo: chiudere operazioni in uscita per alleggerire il debito, oppure immettere liquidità in cassa.

Douglas Luiz, ecco l'affare

Il mediano-regista, recentemente convocato dalla nazionale brasiliana per la Coppa America, è valutato 60 milioni. Il 26enne di Rio arrivò in Europa nel 2017 passando dal Vasco Da Gama al Manchester City, ma già dopo un mese Guardiola si rese conto di non riuscire a trovargli un posto nel suo complesso scacchiere; così Douglas ha traslocato nella filiale di Girona, finché l’Aston Villa non ha raccolto il suo talento dandogli nuova luce, in particolare grazie a Emery che nell’ultima stagione l’ha trasformato in un pilastro della squadra capace di raggiungere la Champions contro ogni pronostico. A fare il mercato dell’Aston Villa è l'ex Roma Monchi, il quale accetterebbe l’inserimento di McKennie come contropartita e potrebbe dire sì a una proposta di 30 milioni più il cartellino dell'americano. Il dt bianconero Giuntoli, ovviamente, punta ad abbassare le pretese.



L'idea Greenwood. E Milik out...